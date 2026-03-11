TV Atende – O projeto Mapa dos Sabores ganha o Prêmio Free Case 2025

O O projeto Mapa dos Sabores dos Cafés foi criado pelo engenheiro agrônomo Rafael Alberto de Souza e Silva, com o apoio da Acira. O objetivo é potencializar as conexões entre os diversos produtores de cafés especiais da Serra da Mantiqueira e da Serra do Caracol, além de valorizar a história familiar de imigração italiana e as belezas naturais dessa microrregião dos Cafés foi criado pelo engenheiro agrônomo Rafael Alberto de Souza e Silva, com o apoio da Acira. O objetivo é potencializar as conexões entre os diversos produtores de cafés especiais da Serra da Mantiqueira e da Serra do Caracol, além de valorizar a história familiar de imigração italiana e as belezas naturais dessa microrregião.
-
Andradense João Fábio Matheasi celebra o Dia Mundial do DJ valorizando a música brasileiraEm comemoração ao Dia Mundial do DJ, conheça o andradense João Fábio Matheasi, que mantém …
-
Tenistas de Andradas se destacam em competições e demonstram a importância de valorizar o esporte.Tenistas de Andradas se destacam em competições e demonstram a importância de valorizar o …
-
Produtores rurais participam de reunião sobre novas oportunidades de comercializaçãoProdutores rurais e empreendedores do agro de Andradas participaram de uma reunião estraté…
-
Câmara Municipal de Andradas no dia 13 de março a sessão solene em homenagem à mulher andradenseCâmara Municipal de Andradas no dia 13 de março a sessão solene em homenagem à mulher andr…
-
Jeep Clube Andradas realiza a “Trilha do Batom”Jeep Clube Andradas realiza a “Trilha do Batom” …
-
TV Atende – Delegada Michele da Rocha fala sobre violência contra mulher.TV Atende – Delegada Michele da Rocha fala sobre violência contra mulher. …
Veja também
Andradense João Fábio Matheasi celebra o Dia Mundial do DJ valorizando a música brasileira
Em comemoração ao Dia Mundial do DJ, conheça o andradense João Fábio Matheasi, que mantém …