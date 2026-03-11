Casa Notícias TV Atende – O projeto Mapa dos Sabores ganha o Prêmio Free Case 2025
TV Atende – O projeto Mapa dos Sabores ganha o Prêmio Free Case 2025

O O projeto Mapa dos Sabores dos Cafés foi criado pelo engenheiro agrônomo Rafael Alberto de Souza e Silva, com o apoio da Acira. O objetivo é potencializar as conexões entre os diversos produtores de cafés especiais da Serra da Mantiqueira e da Serra do Caracol, além de valorizar a história familiar de imigração italiana e as belezas naturais dessa microrregião dos Cafés foi criado pelo engenheiro agrônomo Rafael Alberto de Souza e Silva, com o apoio da Acira. O objetivo é potencializar as conexões entre os diversos produtores de cafés especiais da Serra da Mantiqueira e da Serra do Caracol, além de valorizar a história familiar de imigração italiana e as belezas naturais dessa microrregião.

