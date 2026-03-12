Adolescente de 16 anos é apreendido após ameaçar ataque em escola em Minas Gerais

A Polícia Civil de Minas Gerais por intermédio da Delegacia Regional de Ipatinga e do 18º Departamento de Poços de Caldas apreendeu um adolescente de 16 anos que ameaçou realizar um atentado em uma escola.
