Primeiro retiro do Terço dos Homens reúne fiéis de toda a região em Santa Rita de Caldas

Foi realizado em Santa Rita de Caldas o primeiro retiro do terço dos homens, com a presença de coordenadores e integrantes de grupos de toda a região. A programação envolveu palestras, orações e planejamento de atividades.

