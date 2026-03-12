Primeiro retiro do Terço dos Homens reúne fiéis de toda a região em Santa Rita de Caldas

Primeiro retiro do Terço dos Homens reúne fiéis de toda a região em Santa Rita de Caldas

Foi realizado em Santa Rita de Caldas o primeiro retiro do terço dos homens, com a presença de coordenadores e integrantes de grupos de toda a região. A programação envolveu palestras, orações e planejamento de atividades.