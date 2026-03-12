Casa Notícias Teatro Municipal recebe Festival Caracol com as peças “Dentro d’Água” e “Surreal Vestido”
Notícias

Teatro Municipal recebe Festival Caracol com as peças “Dentro d’Água” e “Surreal Vestido”

Postado em 17 minutos atrás
28 segunda leitura

A Caracol Produções vai apresentar nos dias 13 e 14 de março no Teatro Municipal o Festival Caracol conta com os espetáculos : Dentro d´água direcionado exclusivamente para estudantes da rede municipal de ensino e Surreal Vestido destinada a todo público

