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Fiéis participam da Procissão da Penitência durante o período da Quaresma

Postado em 4 horas atrás
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Durante o período da Quaresma os católicos buscam refletir sobre a vida, atitudes e a relação com Deus. A Igreja tem várias propostas para alcançar esses objetivos. Uma das celebrações que vem ganhando espaço é a procissão da penitência.

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