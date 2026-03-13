Fiéis participam da Procissão da Penitência durante o período da Quaresma

Durante o período da Quaresma os católicos buscam refletir sobre a vida, atitudes e a relação com Deus. A Igreja tem várias propostas para alcançar esses objetivos. Uma das celebrações que vem ganhando espaço é a procissão da penitência.
-
Projeto permite visita aos quartos da maternidade para trazer mais segurança às futuras mãesA Santa Casa de Andradas está desenvolvendo um projeto interessante , trata-se do convite …
-
Asilo São Vicente de Paulo e Lar da Criança estão se mobilizando para tradicional Campanha do LeiteAsilo São Vicente de Paulo e Lar da Criança estão se mobilizando para tradicional Campanha…
-
Igreja Adventista realizou um culto especial em celebração ao Dia Internacional da MulherIgreja Adventista realizou um culto especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher …
-
Será inaugurada em Andradas a Mix Shoppy, uma loja completa com produtos de preços acessíveis.Será inaugurada em Andradas a Mix Shoppy, uma loja completa com produtos de preços acessív…
-
Etapa municipal dos Jogos Escolares já tem data marcada.Etapa municipal dos Jogos Escolares já tem data marcada. …
-
Comunidade do distrito da Gramínea vai realizar a tradicional encenação da Paixão e Morte de Jesus.Comunidade do distrito da Gramínea vai realizar a tradicional encenação da Paixão e Morte …
Veja também
Projeto permite visita aos quartos da maternidade para trazer mais segurança às futuras mães
A Santa Casa de Andradas está desenvolvendo um projeto interessante , trata-se do convite …