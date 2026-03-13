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Projeto permite visita aos quartos da maternidade para trazer mais segurança às futuras mães

Postado em 4 horas atrás
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A Santa Casa de Andradas está desenvolvendo um projeto interessante , trata-se do convite para as gestantes fazerem uma visita até a Maternidade , o objetivo é fazer com que elas se sintam mais seguras e preparadas para o dia do nascimento dos seus bebês.

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