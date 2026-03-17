PM fala sobre a prisão de dois suspeitos de envolvimento em uma tentativa de duplo homicídio

PM fala sobre a prisão de dois suspeitos de envolvimento em uma tentativa de duplo homicídio

Policial Militar fala sobre a prisão de dois suspeitos de envolvimento em uma tentativa de duplo homicídio registrada no bairro Parque Esperança, em Poços de Caldas, na madrugada deste domingo, 15 de março.