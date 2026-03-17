Policial Militar fala sobre a prisão de dois suspeitos de envolvimento em uma tentativa de duplo homicídio registrada no bairro Parque Esperança, em Poços de Caldas, na madrugada deste domingo, 15 de março.
Casa Notícias PM fala sobre a prisão de dois suspeitos de envolvimento em uma tentativa de duplo homicídio
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