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PM fala sobre a prisão de dois suspeitos de envolvimento em uma tentativa de duplo homicídio

Postado em 19 horas atrás
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Policial Militar fala sobre a prisão de dois suspeitos de envolvimento em uma tentativa de duplo homicídio registrada no bairro Parque Esperança, em Poços de Caldas, na madrugada deste domingo, 15 de março.

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