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Câmara Municipal de Andradas realizou uma homenagem especial as mulheres

Postado em 14 horas atrás
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A Câmara Municipal de Andradas realizou uma homenagem especial a mulheres que se destacam por suas trajetórias de trabalho, dedicação e contribuição à comunidade.

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