Governador Romeu Zema visitou cidades do Sul de Minas

Nesta terça-feira (17) aconteceu em Caldas um importante encontro político e institucional com a presença do governador Romeu Zema, de vinte prefeitos de cidades mineiras e outras lideranças municipais e regionais. A iniciativa teve como objetivo fortalecer o diálogo entre o Governo do Estado e os gestores locais em torno de pautas estratégicas para o desenvolvimento da região, como infraestrutura, geração de empregos, atração de investimentos e cooperação entre os municípios.

Após esse compromisso, a comitiva seguiu para uma visita técnica à planta piloto da empresa Meteoric Resources em Poços de Caldas. A mineradora é uma junior mining australiana responsável pelo Projeto Caldeira, voltado à produção de terras raras em Minas Gerais e conduzido na cidade.

Em agosto de 2023, a Meteoric firmou com o Governo de Minas um protocolo de intenções prevendo investimento superior a R$1 bilhão para a extração de terras raras a partir de argila iônica, com expectativa de geração de 700 empregos.

O governador também cumpriu agenda em outras cidades do Sul de Minas. Em Congonhal, participou da inauguração da unidade industrial e de reciclagem da empresa CD Embalagens. Já em Ipuiúna, realizou vistoria em uma unidade beneficiadora de batata.