Mulheres de Andradas tiveram a oportunidade de participar de um curso de defesa pessoal

Mulheres de Andradas tiveram a oportunidade de participar de um curso de defesa pessoal

As mulheres de Andradas tiveram a oportunidade de participar de um curso de defesa pessoal. Mais do que aprender golpes ou técnicas específicas, a iniciativa revela um movimento crescente voltado à autonomia feminina, à prevenção da violência e ao fortalecimento emocional.