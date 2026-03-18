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Mulheres de Andradas tiveram a oportunidade de participar de um curso de defesa pessoal

Postado em 14 horas atrás
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As mulheres de Andradas tiveram a oportunidade de participar de um curso de defesa pessoal. Mais do que aprender golpes ou técnicas específicas, a iniciativa revela um movimento crescente voltado à autonomia feminina, à prevenção da violência e ao fortalecimento emocional.

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