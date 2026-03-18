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Primeiro Festival do Povo Cigano de Andradas foi marcado pela valorização da cultura.

Postado em 8 horas atrás
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O primeiro Festival do Povo Cigano de Andradas realizado no domingo, dia 15 de março, foi marcado pela valorização da cultura, das tradições e, principalmente, das danças que encantaram o público.

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