Casa Notícias Despedida da professora Olga Sasseron.
Notícias

Despedida da professora Olga Sasseron.

Postado em 7 horas atrás
12 segunda leitura

Andradas perdeu na manhã dessa quarta-feira uma das professoras mais queridas da população, Olga Maria Sasseron Roberto

Veja também

Loja do Tchê festeja 30 anos com muitas novidades para seus clientes

Loja do Tchê festeja 30 anos com muitas novidades para seus clientes …