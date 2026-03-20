Atleta de BMX de Poços de Caldas é uma das representantes do Brasil no Panamericano de BMX

Atleta de BMX de Poços de Caldas é uma das representantes do Brasil no Panamericano de BMX

Recentemente foi realizada no Parque Municipal de Andradas uma competição de BMX. E entre os atletas participantes estava a poços caldense Gabriela Ferreira de Camargo, que vai representar o Brasil no Panamericano na Colômbia.