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Atleta de BMX de Poços de Caldas é uma das representantes do Brasil no Panamericano de BMX

Postado em 16 horas atrás
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Recentemente foi realizada no Parque Municipal de Andradas uma competição de BMX. E entre os atletas participantes estava a poços caldense Gabriela Ferreira de Camargo, que vai representar o Brasil no Panamericano na Colômbia.

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