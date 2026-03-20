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Mês da mulher é marcado na escola Dr. Alcides Mosconi por palestras

Postado em 16 horas atrás
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Como março é considerado o mês da mulher a Escola Dr. Alcides Mosconi está realizando uma série de atividades alusivas ao tema, dentre elas palestras com diversos profissionais para falar sobre a importância da prevenção a violência . Uma das convidadas foi a representante da delegacia da mulher de Andradas, a delegada de polícia Dra. Michele Cristine da Rocha.

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