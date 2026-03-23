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Prefeitura e Procon de Andradas lançam a cartilha sobre afixação correta de preços

Postado em 19 horas atrás
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Prefeitura e Procon de Andradas lançam a cartilha sobre afixação correta de preços

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