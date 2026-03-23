Quaresma mobiliza fiéis em missas e procissões

As sextas-feiras ganharam um novo significado durante o período da quaresma para os fieis da Paróquia de São Sebastião. É dia de acordar mais cedo para a missa e procissão da penitência.
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