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A Polícia Militar de Espirito Santo do Pinhal recupera caminhão furtado.

Postado em 1 dia atrás
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A Polícia Militar de Espirito Santo do Pinhal recupera caminhão furtado. O veículo pertencia a um morador de Ouro Fino.

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