Equipe Urban Pace marca presença na 2ª Corrida Ecosan pelo Autismo, em Santa Rita de Caldas.

No último domingo (22/03), a equipe Urban Pace marca presença na 2ª Corrida Ecosan pelo Autismo, realizada em Santa Rita de Caldas.
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