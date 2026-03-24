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Equipe Urban Pace marca presença na 2ª Corrida Ecosan pelo Autismo, em Santa Rita de Caldas.

Postado em 1 dia atrás
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No último domingo (22/03), a equipe Urban Pace marca presença na 2ª Corrida Ecosan pelo Autismo, realizada em Santa Rita de Caldas.

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