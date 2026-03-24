Evento comemorativo reune jogadores do Rio Branco de Andradas Futebol Clube

Quase 40 anos de história! O Sábado (21) está sendo marcado por lembranças do futebol, quando torcedores vibravam com as conquistas do Rio Branco de Andradas Futebol Clube. Ex-jogadores, representantes da Imprensa e convidados envolvidos com o esporte participam de um encontro no Clube GERI da Icasa. Em campo, um jogo para reviver os momentos.