Casa Notícias Mateus Simões assume o Governo de Minas
Notícias

Mateus Simões assume o Governo de Minas

Postado em 1 dia atrás
40 segunda leitura

O Governo de Minas realizou, na manhã deste domingo (22/3), no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a cerimônia de transmissão do cargo de governador do Estado de Minas Gerais, de Romeu Zema para Mateus Simões. Mais cedo, o novo chefe do Executivo estadual já havia sido empossado durante evento realizado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Veja também

Produtores de Ibitiura de Minas ampliam oportunidades com curso de defumados

Os produtores de Ibitiura de Minas tiveram a oportunidade de adquirir conhecimento técnico…