Mateus Simões assume o Governo de Minas

O Governo de Minas realizou, na manhã deste domingo (22/3), no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a cerimônia de transmissão do cargo de governador do Estado de Minas Gerais, de Romeu Zema para Mateus Simões. Mais cedo, o novo chefe do Executivo estadual já havia sido empossado durante evento realizado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).