A Apae de E.S. do Pinhal (SP) comemorou o Dia Internacional da Síndrome de Down com a presença de pessoas que conquistaram sonhos profissionais. Uma delas é a chef de cozinha Tatiane Rotelli.
Casa Notícias A APAE de Espírito Santo do Pinhal celebra o Dia da Síndrome de Down com histórias inspiradoras
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