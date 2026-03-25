A APAE de Espírito Santo do Pinhal celebra o Dia da Síndrome de Down com histórias inspiradoras

A APAE de Espírito Santo do Pinhal celebra o Dia da Síndrome de Down com histórias inspiradoras

A Apae de E.S. do Pinhal (SP) comemorou o Dia Internacional da Síndrome de Down com a presença de pessoas que conquistaram sonhos profissionais. Uma delas é a chef de cozinha Tatiane Rotelli.