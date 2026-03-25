Casa Notícias A APAE de Espírito Santo do Pinhal celebra o Dia da Síndrome de Down com histórias inspiradoras
Notícias

A APAE de Espírito Santo do Pinhal celebra o Dia da Síndrome de Down com histórias inspiradoras

Postado em 3 horas atrás
23 segunda leitura

A Apae de E.S. do Pinhal (SP) comemorou o Dia Internacional da Síndrome de Down com a presença de pessoas que conquistaram sonhos profissionais. Uma delas é a chef de cozinha Tatiane Rotelli.

Veja também

Produtores de Ibitiura de Minas ampliam oportunidades com curso de defumados

Os produtores de Ibitiura de Minas tiveram a oportunidade de adquirir conhecimento técnico…