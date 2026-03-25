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Exposição “Vozes da Rua” reúne obras do artista plástico João Pintado no Teatro Municipal

Postado em 3 horas atrás
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Exposição “Vozes da Rua” traz os trabalhos do artista plástico João Pintado no Teatro Municipal. Uma seleção de obras que dialogam com diferentes expressões visuais e referências contemporâneas.

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