Exposição “Vozes da Rua” reúne obras do artista plástico João Pintado no Teatro Municipal

Exposição “Vozes da Rua” reúne obras do artista plástico João Pintado no Teatro Municipal

Exposição “Vozes da Rua” traz os trabalhos do artista plástico João Pintado no Teatro Municipal. Uma seleção de obras que dialogam com diferentes expressões visuais e referências contemporâneas.