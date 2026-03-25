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TV Atende – “Andradas Delas” será realizado no dia 30 de março, no Teatro Municipal

Postado em 3 horas atrás
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“Andradas Delas”, acontece no dia 30 de março, às 19 horas, no Teatro Municipal. É um convite aberto a todas as mulheres, empreendedoras ou não. A proposta é reunir, inspirar e fortalecer a presença feminina em diferentes áreas.

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