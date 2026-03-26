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Ação noturna no Cemitério Municipal capturou mais de 400 escorpiões.

Postado em 3 horas atrás
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Em mais uma ação noturna no Cemitério Municipal a equipe do setor de saúde ambiental capturou mais de 400 escorpiões.

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