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Atleta de Andradas brilha no powerlifting com títulos

Postado em 3 horas atrás
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Atleta de Andradas Rafael Pastre se destaca em competições de powerlifting e supino. Foram dois títulos conquistados em 2026 um vice campeonato e um título brasileiro.

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