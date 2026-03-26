Atleta de Andradas brilha no powerlifting com títulos

Atleta de Andradas Rafael Pastre se destaca em competições de powerlifting e supino. Foram dois títulos conquistados em 2026 um vice campeonato e um título brasileiro.
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