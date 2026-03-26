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TV Atende – Representantes da APAE falam sobre o atendimento a alunos com síndrome de Down

Postado em 2 horas atrás
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TV Atende – presentantes da APAE de Andradas falam sobre o atendimento a alunos com síndrome de Down

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