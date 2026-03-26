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Um produtor rural registra a queda de uma grande pedra de gelo no meio do cafezal

Postado em 3 horas atrás
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A equipe de jornalismo da ANTV conversou com o produtor rural que registrou a queda de uma grande pedra de gelo no meio do cafezal. O fato gerou grande repercussão nas redes sociais.

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