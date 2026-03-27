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Começou a funcionar, em março, em Andradas, o programa Trilhas do Futuro.

Postado em 1 dia atrás
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A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, por meio do campus de Poços de Caldas. O programa oferece cursos técnicos gratuitos de Vendas e Logística para estudantes do ensino médio, além de um auxílio financeiro de R$ 20 por dia de aula.

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