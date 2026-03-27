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Ministério Público abriu Ação Civil Pública relacionada a Festa do Vinho

Postado em 1 dia atrás
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O Ministério Público abriu Ação Civil Pública relacionada a Festa do Vinho. A Prefeitura responde que a organização do evento sempre foi feita com transparência e dentro da lei.

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