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Paróquias de Andradas realizam o mutirão de confissões

Postado em 1 dia atrás
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Paróquias de Andradas realizam o mutirão de confissões com a presença de padres de outras cidades. A iniciativa faz parte da programação da Quaresma.

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