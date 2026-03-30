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AACA é reconhecida oficialmente com certificação do Ministério da Cultura do Brasil.

Postado em 15 horas atrás
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Associação Amigos da Cultura de Andradas é reconhecida oficialmente com certificação do Ministério da Cultura do Brasil.

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