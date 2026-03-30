Durante os meses de Fevereiro e Março, os militares do Posto Avançado de Bombeiros de Andradas participaram do Treinamento Profissional Básico (TPB), na sede da 1ª Companhia Independente, em Poços de Caldas.
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