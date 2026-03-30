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Páscoa leva alegria e significado especial a crianças e adolescentes atendidos pelo IBECA

Postado em 15 horas atrás
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O espírito da Páscoa ganhou um significado ainda mais especial para crianças e adolescentes atendidos pelo IBECA. As crianças e adolescentes ganharam ovos de chocolate e tiveram a oportunidade de ter contato com um coelho

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