O espírito da Páscoa ganhou um significado ainda mais especial para crianças e adolescentes atendidos pelo IBECA. As crianças e adolescentes ganharam ovos de chocolate e tiveram a oportunidade de ter contato com um coelho
Casa Notícias Páscoa leva alegria e significado especial a crianças e adolescentes atendidos pelo IBECA
-
Secretaria Municipal de Saúde inicia, no dia 30 de março, a vacinação contra a InfluenzaSecretaria Municipal de Saúde inicia, na próxima segunda-feira, 30 de março, a vacinação c…
-
AACA é reconhecida oficialmente com certificação do Ministério da Cultura do Brasil.Associação Amigos da Cultura de Andradas é reconhecida oficialmente com certificação do Mi…
-
Militares do Posto Avançado de Bombeiros de Andradas participaram do Treinamento Profissional BásicoDurante os meses de Fevereiro e Março, os militares do Posto Avançado de Bombeiros de Andr…
-
Semana Santa Adventista promove momentos de fé e reflexãoSemana Santa Adventista reuniu uma programação diferenciada na Igreja localiza no bairro J…
-
Paróquias de Andradas realizam o mutirão de confissõesParóquias de Andradas realizam o mutirão de confissões com a presença de padres de outras …
-
Começou a funcionar, em março, em Andradas, o programa Trilhas do Futuro.A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o Instituto Federal do Sul d…
Veja também
Secretaria Municipal de Saúde inicia, no dia 30 de março, a vacinação contra a Influenza
Secretaria Municipal de Saúde inicia, na próxima segunda-feira, 30 de março, a vacinação c…