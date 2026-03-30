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Secretaria Municipal de Saúde inicia, no dia 30 de março, a vacinação contra a Influenza

Postado em 15 horas atrás
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Secretaria Municipal de Saúde inicia, na próxima segunda-feira, 30 de março, a vacinação contra a Influenza. Nesta primeira remessa foram enviados pelo Ministério da Saúde 1.200 doses de imunizantes

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