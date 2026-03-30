Secretaria Municipal de Saúde inicia, no dia 30 de março, a vacinação contra a Influenza

Secretaria Municipal de Saúde inicia, no dia 30 de março, a vacinação contra a Influenza

Secretaria Municipal de Saúde inicia, na próxima segunda-feira, 30 de março, a vacinação contra a Influenza. Nesta primeira remessa foram enviados pelo Ministério da Saúde 1.200 doses de imunizantes