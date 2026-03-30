Semana Santa Adventista promove momentos de fé e reflexão

Semana Santa Adventista reuniu uma programação diferenciada na Igreja localiza no bairro Jardim Rio Branco. Os fieis tiveram a oportunidade de se aproximar da palavra de Deus através de reflexões sobre a história de Jesus. O pastor Haroldo Magalhães Martins trouxe detalhes desses momentos.
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