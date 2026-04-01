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Alunos da Escola Cel. João Mosconi celebram o Dia da Água.

Postado em 5 dias atrás
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Alunos da Escola Cel. João Mosconi celebram o Dia da Água.

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