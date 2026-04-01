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O poder das trends: conteúdos simples ganham milhões de visualizações nas redes sociais

Postado em 5 dias atrás
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Com a rapidez dos conteúdos das redes sociais, o que parecia um conteúdo pouco atrativo acaba ganhando milhares de visualizações. As chamadas “trends” ou tendências, têm dominado cada vez mais o universo digital e influenciado o comportamento de milhões de pessoas.

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