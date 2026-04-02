Casa Notícias O 29º Batalhão da Polícia Militar recebeu novo armamento através de emendas parlamentares.
Notícias

O 29º Batalhão da Polícia Militar recebeu novo armamento através de emendas parlamentares.

Postado em 4 dias atrás
10 segunda leitura

O 29º Batalhão da Polícia Militar recebeu novo armamento através de emendas parlamentares.

Veja também

Atletas de diferentes participam do campeonato de futevôlei em Andradas.

Atletas de diferentes participam do campeonato de futevôlei em Andradas. …