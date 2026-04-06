Andradas Delas reúne empreendedoras que apresentaram seus negócios.

O Teatro Municipal Stivanin Giseppe foi sede na noite da última segunda-feira, 30 de março, da Segunda edição do Andradas Delas.O evento reuniu mulheres empreendedoras que apresentaram seus negócios. Teve espaço também para uma palestra que com o tema sobre as saúde mental da mulher.
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