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Andradas Delas reúne empreendedoras que apresentaram seus negócios.

Postado em 9 horas atrás
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O Teatro Municipal Stivanin Giseppe foi sede na noite da última segunda-feira, 30 de março, da Segunda edição do Andradas Delas.O evento reuniu mulheres empreendedoras que apresentaram seus negócios. Teve espaço também para uma palestra que com o tema sobre as saúde mental da mulher.

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