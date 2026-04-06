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Aprovado na Câmara Municipal repasse de quase um milhão para a Santa Casa de Andradas.

Postado em 9 horas atrás
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Santa Casa de Andradas enfrenta constantemente dificuldades financeiras, mas não pode parar os atendimentos que são diários. Uma das medidas para ajudar a instituição nesse momento vai ser o repasse de um milhão de reais após aprovação do projeto na Câmara Municipal.

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