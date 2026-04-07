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A tradicional Campanha do Leite acontece nesta Sexta-feira Santa

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Amor e solidariedade. Os voluntários do Asilo São Vicente de Paulo e Lar da Criança Andradense acordaram bem cedo na sexta-feira santa – dia 03 de abril, para participar da tradicional Campanha do Leite . Diversas propriedades foram percorridas em busca do alimento.

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