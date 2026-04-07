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Os bombeiros de Andradas atenderam ocorrências de incêndios no último final de semana

Postado em 4 horas atrás
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Os bombeiros de Andradas atenderam ocorrências de incêndios no último final de semana, sendo um em vegetação e outro em residência. Vamos acompanhar os detalhes.

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