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Os últimos dias foram de muitas atividades religiosas devido as celebrações da Sexta-feira Santa

Postado em 4 horas atrás
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Os últimos dias foram de muitas atividades religiosas em Andradas devido as celebrações da Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa.

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