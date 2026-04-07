Representantes do Templo de Candomblé Sete Pedreiras de Andradas participaram de um dos eventos mais simbólicos do ano, a cerimônia da Lavagem das Escadarias da Catedral Metropolitana de Campinas.
Casa Notícias Representantes do Templo Sete Pedreiras participam da Lavagem das Escadarias da Catedral de Campinas
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