Representantes do Templo Sete Pedreiras participam da Lavagem das Escadarias da Catedral de Campinas

Representantes do Templo Sete Pedreiras participam da Lavagem das Escadarias da Catedral de Campinas

Representantes do Templo de Candomblé Sete Pedreiras de Andradas participaram de um dos eventos mais simbólicos do ano, a cerimônia da Lavagem das Escadarias da Catedral Metropolitana de Campinas.