Um dos momentos mais aguardados da sexta-feira é a encenação da Paixão de Cristo.

Um dos momentos mais aguardados da sexta-feira é a encenação da Paixão de Cristo.

Neste ano o grupo de teatro contou uma equipe de mais de 60 pessoas, entre atores, diretores, produção. No final, todos se emocionam com a oportunidade vivenciar os últimos momentos de Jesus.