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Um dos momentos mais aguardados da sexta-feira é a encenação da Paixão de Cristo.

Postado em 3 horas atrás
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Neste ano o grupo de teatro contou uma equipe de mais de 60 pessoas, entre atores, diretores, produção. No final, todos se emocionam com a oportunidade vivenciar os últimos momentos de Jesus.

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