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Um homem foi preso após invadir e furtar uma joalheria dentro do shopping em Poços de Caldas.

Postado em 4 horas atrás
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Um homem foi preso após invadir e furtar uma joalheria dentro do shopping em Poços de Caldas. A ação aconteceu durante a madrugada e chamou a atenção pela forma como o criminoso tentou agir.

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