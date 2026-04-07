Um homem foi preso após invadir e furtar uma joalheria dentro do shopping em Poços de Caldas.

Um homem foi preso após invadir e furtar uma joalheria dentro do shopping em Poços de Caldas.

Um homem foi preso após invadir e furtar uma joalheria dentro do shopping em Poços de Caldas. A ação aconteceu durante a madrugada e chamou a atenção pela forma como o criminoso tentou agir.