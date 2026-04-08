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Alunos de escolas públicas de Andradas participam de oficina de fotografia “Capitar Luz”

Postado em 18 horas atrás
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Alunos da escolas públicas de Andradas participaram de oficina gratuita de fotografia com o profissional João Fábio Matheasi. O projeto “Capitar Luz” tem organização da Caracol Produções.

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