Alunos da escolas públicas de Andradas participaram de oficina gratuita de fotografia com o profissional João Fábio Matheasi. O projeto “Capitar Luz” tem organização da Caracol Produções.
Casa Notícias Alunos de escolas públicas de Andradas participam de oficina de fotografia “Capitar Luz”
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