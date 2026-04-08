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Dia da Atividade Física é comemorado em Andradas com atividade na Praça Dr. Alcides Mosconi

Postado em 18 horas atrás
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Dia da Atividade Física é comemorado em Andradas com atividade na Praça Dr. Alcides Mosconi

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