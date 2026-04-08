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Fase Municipal dos Jogos Escolares termina com equipes classificadas para a microrregional.

Postado em 18 horas atrás
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Fase Municipal dos Jogos Escolares termina com equipes classificadas para a microrregional.

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