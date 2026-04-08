Casa Notícias Obra da Rodovia do Contorno começa em 2026 e terá segunda etapa em 2028
Notícias

Obra da Rodovia do Contorno começa em 2026 e terá segunda etapa em 2028

Postado em 19 horas atrás
33 segunda leitura

A construção da rodovia do contorno vai ter recursos de R$ 20 milhões, viabilizados pelo senador Rodrigo Pacheco. O anúncio foi feito pelo governador Mateus Simões para o deputado estadual Rodrigo Lopes. A primeira etapa tem previsão de início em 2026 e a segunda fase em 2028.

Veja também

Coordenadora do Instituto Tamanduá Flávia Miranda fala sobre o aparecimento do animal em Andradas

O registro de um tamanduá-bandeira em Andradas chamou a atenção da equipe de jornalismo da…